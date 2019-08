Edu Galán y Darío Adanti repasan el contenido de 'La Biblia Negra de Mongolia', su última publicación con la que tratan de satirizar a las religiones monoteístas que más fieles acumulan.

En el libro, explica, se habla de la verdadera última cena. Adanti relata cómo fue: "Acabada la cena, en la segunda ronda de chupitos, Jesús dice que lo único que se arrepiente es de no haber hecho un trió".

El presentador, Iñaki López, les asegura que con este libro, mucha gente les va a sacar a colación el tema del respeto. "¿Por qué hay que respetar? el mundo de las ideas es para no respetar, porque si no no existiría el feminismo no creeríamos que todas las razas son iguales. Todo ello es gracias a la gente que se animó a faltar el respeto", defiende Adanti.

En este libro, además, se meten con Mahoma, algo que les habían echado en cara (el hecho de que no hablasen de él).

"Si un lector nuestro se quiere suicidar, le pedimos que dibujen a Mahoma en una página del libro. Nosotros se la enviamos a los grupos adecuados para que le eliminen", bromea Galán.

Preguntados por cuál es la "gran verdad" que revelan en 'La Biblia Negra', los escritores explican que el portador de esta gran verdad es Julio Iglesias. "Dios no existe, y lo sabes", es la frase que acompaña a una imagen del cantante en una de las páginas.