José María González: "Mi sueldo va a ser de 1.880 euros, el mismo que tenía como profesor"

EL ALCALDE DE CÁDIZ DONARÁ EL RESTO DE SU SUELDO A UNA ONG

El presentador de 'laSexta Noche', Iñaki López, le ha preguntado directamente al alcalde de Cádiz por su sueldo y la respuesta ha sido clara: "Nada, todavía no he cobrado nada como alcalde de Cádiz, pero mi sueldo va a ser de 1.880 euros, el mismo que tenía como profesor", asegura. Lo que falta de su remuneración, asegura, lo donará "a una ONG que se encarga de gente que vive al margen del sistema". El periodista Hilario Pino cuestiona por qué se dona el dinero del sueldo si "eso no le ahorra nada al ciudadano", a lo que 'Kichi' contesta que la diferencia reside en que "antes ese dinero se quedaba íntegro en los bolsillos de los representantes".