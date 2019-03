José Luis Peñas: "Mariano Rajoy sabía de las operaciones ilegales de Correa"

José Luis Peñas, exconcejal en Majadahonda del Partido Popular, es el hombre cuya denuncia dio inicio a la investigación de la trama Gürtel. Durante dos años, grabó más de cien horas de conversaciones de Correa y el resto de implicados. Todo esto terminó con Correa y algunos de sus compinches en prisión.

"En su día me tacharon de mentiroso. Hoy nadie puede decir que lo que yo denuncié no se ha cumplido", ha señalado Peñas. El exconcejal del PP reconoce que el caso Bárcenas le produce mucha tristeza. "Todos los casos de corrupción perjudican a la democracia; pero si en los partidos políticos no hay democracia interna, es imposible que exista democracia externa". Para Peñas, el Partido Popular tiene mucha responsabilidad en todo lo ocurrido. "El señor Bárcenas ha vivido a cobijo de Mariano Rajoy todos estos años".

Peñas afirma que nunca oyó hablar de cobro de sobresueldos dentro del partido. "Yo era un peón en Génova y no me enteré de nada". El exconcejal ha contado que Correa pagó la despedida de soltero de Agag, según le confesó el propio Correa. Además, Peñas sostiene que "Rajoy sabía de las operaciones ilegales de Correa, porque se lo dijo".