José Bono ha contado en laSexta Noche que no ha recibido la vacuna contra el coronavirus y ha bromeado con que lo lleva "mal" porque, tal y como ha indicado, tiene "70 años" y su mujer, que es siete años menor, ya se ha vacunado, al igual que sus amigos, que son cinco años menor que él.

"¿Qué es lo que ocurre? Probablemente que las vacunas que quieren darnos todavía no han llegado. Faltan dosis de vacunas, espero que se resuelvan pronto", ha afirmado, tras lo que ha añadido que está dispuesto a vacunarse cuando le toque y con la vacuna que le toque.

"Si yo estuviera trastornado, yo diría que no quiero vacunarme con AstraZeneca, porque de cada millón de vacunados se ha producido un trombo. Sé que hay mucho mayor riesgo para mi vida si no me vacuno que si lo hago", ha defendido.