José Bono: "No entiendo que Podemos tenga ese odio social y considere enemigo a quien tiene mucho dinero"

José Bono valora en laSexta Noche el posible pacto de Pedro Sánchez con Podemos para convertirse en presidente del Gobierno y, lo primero que recuerda, es que "Pablo Iglesias ha tenido un resultado estrepitosamente malo".

En su opinión, esto se debe a que "Podemos no entiende España y España no entiende a Podemos" y como explicación recuerda el ejemplo de las críticas a Amancio Ortega, que compara con "dar una propina a un camarero y que te la devuelva con insultos". "No entiendo que Podemos tenga ese odio social que le hace considerar que quien tiene dinero es su enemigo", afirma.

Por otra parte, considera que Podemos "busca la coalición con el PSOE como el que busca una botella de oxígeno, para sobrevivir". Sin embargo, pese a que reconoce que su partido tiene que hacer concesiones, piensa que éstas serán las justas.

Por ello recuerda que "quien va a decidir quiénes son los ministros es Pedro Sánchez". También piensa que Podemos es una unión de egos y que "los que quedan son el comunismo de Anguita y eso se acaba notando". Y sentencia: "Tenemos que negociar con ellos, pero sabiendo que no coincidimos en muchas cosas".