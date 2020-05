¿Cómo de práctico ve José Bono el impuesto a las grandes fortunas que ha propuesto Unidas Podemos y que ha rechazado el PSOE? ¿Apoya esta medida planteada desde el partido liderado por Pablo Iglesias? A esta cuestión ha respondido el exministro socialista en laSexta Noche.

"El otro día leí un artículo magnífico del exministro Miguel Sebastián, y se lo voy a resumir porque no encuentro palabras mejores que esas", ha dicho Bono, que se ha hecho eco de las declaraciones de su colega: "No hay economistas que, en época de crisis, defiendan que hay que subir impuestos".

Bono cree que el impuesto a las grandes fortunas "valen muy bien para un ideario radical y estético, pero es falso", y ha explicado por qué lo considera así: "Las grandes fortunas no pagan impuestos de esa naturaleza porque tienen sistemas, sociedades, paraísos; lugares para no pagarlos. Al final, lo paga la clase media".

En esta línea, el exdirigente socialista cree que la propuesta de Pablo Iglesias tiene "más que ver con el titular, con la imagen y con ganar espacio en el terreno ideológico que con incrementar la contribución a las arcas públicas". Para reforzar su argumento, ha puesto un ejemplo en laSexta Noche que ha explicado de la siguiente manera.

"Imagine a dos hermanos. Los dos ganan los mismos: 100.000 euros. Uno de ellos se lo gasta todo en chalets, coches de lujo, viajes… El otro hermano ahorra 50.000. Pasan 20 años, y el hermano que ahorró tiene un millón de euros. El que no ahorró no tiene nada. ¿Es justo que se le llame rico al que ahorró y le penalicemos con un impuesto al ahorro que hizo?", ha relatado Bono en laSexta Noche.

El exministro ha sido tajante en su conclusión: "Eso es propio de discursos comunistas trasnochados. El comunismo no sólo fue un infierno, además fue un fracaso. Cuando fui a Rusia siendo marxista me llevé una decepción enorme, y no había libertad, ni escuelas ni hospitales”.