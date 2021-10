Javier Gurruchaga ha respondido a la polémica suscitada por el videoclip de C. Tangana en la Catedral de Toledo defendiendo que "no hay que ponerse demasiado drástico por hacer un vídeo". "Esa casa, lo que es la iglesia, que a mí me encanta ver el arte que tiene en su interior, no debe ser tan dogmática, ni severa", ha manifestado.

Así, el actor y cantante ha afirmado que "hay que ser más flexible y tratar de integrarse con el pueblo", al tiempo que ha dicho que "el sacerdote que ha autorizado el vídeo no se merece esa bronca que está recibiendo". "Sería bonito un concierto ahí", ha apostillado en tono de broma Gurruchaga.