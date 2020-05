Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y dirigente de Ciudadanos, ha afirmado en laSexta Noche que el coronavirus "se ceba especialmente con las personas mayores" y ha lamentado que el sistema residencial en España sea "asistencial y que no esté pensado para curar, sino para cuidar" porque "esa ha sido la principal debilidad, la principal puerta de atrás por donde ha entrado el virus y ha generado verdaderos estragos".

"Lo que peor he llevado de esta crisis y estoy llevando y seguramente sea la peor experiencia de mi vida es ver cómo personas mayores sanas en residencias en 24 o 48 horas enfermaban y morían porque este virus te provoca una neumonía en los dos pulmones que es devastadora y no hay cura", ha manifestado Aguado.

Sin embargo, el dirigente de Cs ha defendido que Madrid fue "la primera comunidad en cerrar los centros de mayores, en restringir las visitas, en tomar toda serie de medidas", y aún así, "han habido datos dramáticos". "Por es pusimos en marcha un bando único sanitario que afectaba tanto a hospitales como residencias y contamos con la UME para desinfectarlas", ha defendido el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, añadiendo que ahora la situación "es mucho más tranquila que hace dos semanas".

Sobre su relación con Pablo Casado, Ignacio Aguado ha contado que le conoce "desde hace años" y que tienen "buena relación personal". "Creo que es bueno que haya buena relación entre políticos porque eso siempre facilita las cosas a la hora de llegar a acuerdos", ha asegurado Aguado.

"Por mucho que algunos intenten desestabilizar al gobierno de Madrid, se van a quedar con las ganas"

Y a la pregunta de si hay peligro de se rompa la coalición en la Comunidad de Madrid, su vicepresidente ha afirmado que no lo hay "en absoluto". "El Gobierno de Madrid es un gobierno sólido, me atrevería a decir que más que el de España que el de Sánchez e Iglesias", ha defendido, añadiendo que "por mucho que algunos quieran ver fantasmas donde no los hay, e intentar desestabilizar al gobierno, se van a quedar con las ganas".