Ibarra: "El PSOE está dirigido por gente que piensa más en su interés que en el partido"

El expresidente de Extremadura ha tenido unas bonitas palabras para Adolfo Suárez, recientemente fallecido y político que lideró la transición en España, y ha comparado su labor con la del actual presidente del Gobierno. "Suárez era un presidente que fue admirado durante muchos años porque se enfrentó al peligro más latente que en ese momento tenía la sociedad española, que era el golpe de Estado. ¿Cuál es el peligro que tiene más latente que tiene la democracia española en estos momentos? La corrupción. Si el presidente de España quiere ser recordado en el futuro, no como aquel que calentaba que calentaba un sillón, sino como aquel que se la jugó, no tiene más remedio que enfrentarse a la corrupción, caiga quien caiga, aunque caiga él. Suárez se enfrentó y calló.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha valorado el 'caso Bárcenas' y todos los nexos que este parece tener con presuntas corruptelas dentro del partido del Gobierno. El antiguo líder socialista recuerda que en el tiempo en el que él gobernaba sólo se podía tener un sueldo. "Eras incompatible con todo, no entiendo que se esté hablando de un segundo suelto y le den vueltas sobre si lo declaraban o no a Hacienda. Es que no podían cobrarlo", sentencia Ibarra.

La periodista Nativel Preciado cambia el tema de la entrevista para hablar del partido del entrevistado, el PSOE. ¿Se ha quedado por el camino el partido obrero y español? En el mensaje de Ibarra, algo de eso hay. "Yo le he dedicado mi vida a este partido y hemos hecho aquello que podíamos hacer para emocionar. En este momento el PSOE está dirigido por un grupo de personas que están pensando más en su interés que en el interés del partido. Nos hemos acostumbrado a ver como calentamos el sillón, y creo que lo que hay que hacer es poner pasión y jugársela".

A continuación, el expresidente de Extremadura analiza las similitudes y diferencias que existen entre su partido y el partido del Gobierno. "Yo creo que el PP es primo hermano del PSOE. Ambos movimientos liberales y socialdemócratas venimos de la Revolución Francesa, ahí surgió todo. Ambos defendemos la democracia. Ambos defendemos la libertad. Ambos defendemos la soberanía nacional y la representatividad política. Nos diferencia el concepto de igualdad. Lo que para nosotros son derechos para el PP son servicios que se prestan cuando hay dinero, y no se prestan cuando no lo hay".