Hilario Pino puso contra las cuerdas a Pablo Montesinos en laSexta Noche, después de que el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular afirmase que ha sido Pedro Sánchez el que "ha bloqueado el proceso de renovación del CGPJ durante meses". "Si mañana quiere Pedro Sánchez, se desbloquea la situación. Si el jefe del Gobierno quiere renovar los órganos constitucionales en base a los estándares europeos, mañana mismo podemos hacerlo", manifestó Montesinos.

"¿En base a qué estándares europeos?", le preguntó entonces el presentador, a lo que Montesinos respondió: "Los reclamados por la UE". "Queremos el reforzamiento de la independencia judicial, como la UE dijo", expresó el vicesecretario de Comunicación del partido que lidera Casado. "¿Ahora mismo no tenemos un Poder Judicial?", dijo entonces el conductor de laSexta Noche.

"Lo que pide el PP es reforzar la independencia judicial tal y como marca la UE. Tanto es así, que cuando PSOE y Unidas Podemos llevaron a las Cortes Generales la 'cacicada' judicial, la UE le dijo que 'no' y el señor Sánchez tuvo que rectificar", manifestó Montesinos, momento en el que el presentador de laSexta Noche le recordó que el PP "ha gobernado muchos años y no han modificado esa forma de elección de los jueces, y ahora con esa excusa paralizan ustedes la renovación. Antes les valía ese modelo, ahora no les vale", destacó Pino, quien subrayó que el Partido Popular "defiende ahora unos criterios que no defendía antes". En el vídeo que acompaña a esta noticia, el tenso momento entre ambos en el plató del programa.