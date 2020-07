Un 14% de los inmunizados pierde los anticuerpos a las pocas semanas, según ha señalado un estudio de Sanidad. Y sobre esta cuestión hemos hablado en laSexta Noche con Alfredo Corell, inmunólogo y profesor de la Universidad de Valladolid que, en esta ocasión, nos ha explicado cómo funcionan los anticuerpos, cómo se pierden y si debemos preocuparnos.

"Que la gente no se asuste. Aunque bajen los niveles de anticuerpos, eso no significa que no tengamos inmunidad", ha explicado Corell en el programa. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene memoria para reaccionar frente a una agresión aunque no aparezcan los anticuerpos. "En eso consiste la vacunación, en generar memoria inmunológica".

Y hablando de inmunidad, ¿guarda relación con el grupo sanguíneo que tengamos? ¿Somos más inmunes con uno u otro? A ello ha respondido también Corell en laSexta Noche: "Dicen que la gente con grupo 0 tiene síntomas menos graves y el grupo A un poco más severos, pero son datos preliminares, así que que nadie se confíe".

Para ello, hemos hecho un análisis de sangre en directo con el objetivo de resolver la siguiente duda: ¿estamos más o menos protegidos según nuestro grupo sanguíneo? Hemos sacado tres muestras de sangre, y en este vídeo puedes comprobar el resultado de esta prueba.