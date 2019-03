García-Margallo: "No he cobrado ningún sobresueldo, ni en A ni en B"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, asegura no conocer a los titulares del Partido Popular con cuentas en Suiza, "ya que al estar 17 años en Europa he permanecido al margen de muchos aspectos del partido". García-Margallo afirma que "no he cobrado sobresueldos ni en A, ni en B, ni en nada".

El ministro de Exteriores niega haber asegurado a Rosa Díez que aplastaría como una nuez a su partido si seguían adelante en Europa. "Recuerdo una comida con Rosa Díez en la que hablamos de muchas cosas, pero eso no lo dije". Sin embargo, no ha querido contar el contenido real de esa conversación.

Sobre la utilidad del voto a los partidos pequeños, recuerda que en España el 'tripartito' de Cataluña "no fue nada bueno, fue una experiencia que ha dejado una situación económica complicada". Señala que la UE en los próximos cinco años sufrirá un proceso revolucionario que sólo podrán afrontar los partidos políticos grandes y consistentes.