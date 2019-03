Fernández Vara: "Entre ser el presidente que más cobra y ganar menos que el conductor que te lleva a diario hay un término medio"

DEBATE SOBRE EL SUELDO DE LOS POLÍTICOS EN 'LASEXTA NOCHE'

Álvaro Jaén, líder de Podemos en Extremadura, le ha pedido a Guillermo Fernández Vara que reduzca el sueldo de los políticos de los 3.000 euros que cobra actualmente un parlamentario autonómico a 1.900 euros. El secretario general del PSOE en Extremadura afirma que él no está en política "para ganar dinero", peor no quiere cobrar "un euro menos" que cuando ejercía como médico. El próximo presidente de la región explica en 'laSexta Noche' que en la oposición ha estado cobrando 2.600 euros, pero no considera que nadie se escandalice por este salario. "El problema son los 400 euros que cobra mucha gente", sentencia el dirigente socialista.