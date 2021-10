El líder de Más País, Iñigo Errejón, ha afirmado en laSexta Noche que su formación tiene "voluntad" de apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ha advertido de que el Gobierno de coalición tiene que "ganarse" sus votos.

"España tiene un problema dramático que es que la desigualdad está rompiendo el país, lo que significa que el futuro de un niño que está naciendo ahora no depende tanto de lo que se esfuerce, de su mérito y su capacidad, sino que depende, sobre todo, del código postal donde nazca. Eso nos lastra como sociedad", ha expresado.

Por ello, ha defendido que hay que "reconstruir" nuestro país, aunque no "dando dinero para tapar agujeros y hacer lo mismo de siempre" y ha recordado: "Los fondos europeos para la reconversión industrial se utilizaron en España básicamente para tapar agujeros, y donde se cerraron fábricas no se abrieron otras industrias; no podemos repetir los mismos errores; los fondos europeos tienen que servir para hacer un país más justo y para la transición ecológica", ha defendido.

Así, el líder de Más País ha dicho que para que su partido apoye los Presupuestos "es necesario un compromiso decidido con una revolución industrial verde y que el Gobierno pase de las palabras a los hechos en salud mental".