Esperanza Aguirre: "Estoy segurísima de que Ignacio González no hubiera fusionado a Caja Madrid con el resto de cajas"

DEFIENDE SU APUESTA POR GONZÁLEZ PARA DIRIGIR LA ENTIDAD

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que "no he hablado en la vida con Bárcenas ni he cobrado un solo sobresueldo". Repasando sus antiguas decisiones, ha afirmado que no se arrepiente de "haber impulsado la candidatura de Ignacio González como presidente de Caja Madrid", y es que, está convencida, "estoy segurísima que Ignacio González no hubiera fusionado a Caja Madrid con el resto de cajas". Sobre la situación interna del PP, "la definiría como estupenda, por mucho que les duela".