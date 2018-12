Enrique San Francisco desvela que fue desahuciado: "Soy un desastre con mi dinero"

El humorista Enrique San Francisco explica en laSexta Noche que fue desahuciado de su casa: "Yo he pasado por dificultades económicas, con esta profesión es inevitable más unido al desastre que soy económicamente con mi dinero".

Enrique San Francisco: "Los políticos son gente desequilibrada"

El humorista explica que si "dijera realmente" lo que piensa de cómo está el país "diría tantas barbaridades que sería horroroso": "Soy un ciudadano cabreado". Dice que a los políticos "lo único que quieren es el poder, el pueblo les da igual".

Enrique San Francisco: "Pasé tiempos muy jodidos con las drogas"

El actor destaca que fue adicto a las drogas y señala que "si quieres vivir lo mejor que puedes hacer es parar porque si no te vas a tomar por culo": "Me era difícil desenvolverme en según qué sitios si no me fumaba un porro".

La sorpresa de Juan Diego que emociona a Enrique San Francisco: "Me alegro de haberte encontrado en los 70"

El actor Juan Diego ha sorprendido a Enrique San Francisco con un emotivo vídeo en el que le muestra todo su afecto: "Trajiste bastante, gracias por estar en esta profesión". San Francisco se ha emocionado: "Es un tipo cojonudo. Es emocionante porque me acuerdo de las putas que las pasé".