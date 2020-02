Helena Resano se ha desplazado hasta Londres para contar todos los detalles sobre el Brexit y ha hablado con dos ciudadanos españoles preocupados por lo que el Brexit les pueda deparar. Uno de ellos es Ana Dueso, una mujer que tiene una startup en Reino Unido y cuya incertidumbre terminará el 31 de diciembre de 2020, cuando finalmente Boris Johnson concrete cuál va a ser su acuerdo con Bruselas.

Dueso ha explicado que "se trata de una startup familiar cuyo objetivo es vender fondos cotizados". "Nuestra principal incertidumbre es si tras estos 11 meses de negociación, nos vamos a encontrar con algún problema por el hecho de que haya un Brexit y que no podamos llevar a cabo esa promoción y venta sin abrir una nueva sucursal y oficina en Europa", ha expresado Ana Dueso.

"Nuestra voluntad es la de quedarnos, pero uno está donde está el trabajo"

"Nuestra voluntad es la de quedarnos. También tenemos un proyecto familiar de que nuestros hijos puedan continuar aquí su formación y educación, pero hoy en día uno está donde está el trabajo y donde te garantizan que puedas desarrollarlo", ha manifestado la empresaria.

"Desde el Brexit, en 2016, el día en el que salió el 'sí' sentí por primera vez que quizás no estaba en casa"

Además, Dueso ha contado que por primera vez desde que llegó a Reino Unido hace 18 años se ha sentido "forastera". "Hasta ahora jamás me sentí de ese modo. Es una ciudad tan llena de gente que no es inglesa que al final te sientes acogido desde el minuto uno. Pero desde el Brexit, en 2016, el día en el que salió el 'sí' sentí por primera vez que quizás no estaba en casa. Desde entonces eso ha cambiado eso bastante, pero es cierto que puede provocar la decisión de volver a España", ha lamentado.

Por su parte, Ignacio Morillas, abogado, ha afirmado que "se ha creado muchísima incertidumbre e infinidad de empresas necesitaban alguna certeza de por dónde iban a derivar los acontecimientos, pero desgraciadamente no se sabía nada y, de hecho, a día de hoy no si tiene ni idea de qué va a pasar".

En esta línea, el abogado ha explicado que "ha habido muchas empresas que han decidido poner el pie en el freno y destinar las inversiones a otros mercados diferentes, mientras que otras han seguido con su proyecto británico porque es una plaza muy importante, por lo que ha habido diferencia de posiciones".