El Gran Wyoming: "Perdí la virginidad en un psiquiátrico"

WYOMING VIRGINIDAD

'¡De rodillas, Monzón!' es el último libro de Wyoming y para presentarlo ha visitado laSexta Noche. Andrea Ropero le ha hecho un 'sexto grado' y le ha preguntado por lo que él mismo cuenta: perdió la virginidad en un psiquiátrico. "Era la única posibilidad que tenía; me ligué a una enfermera, trabajaba en un psiquiátrico y no teníamos dónde ir. Me hubiera metido en la fragua de Vulcano".