José Sacristán ha expresado en laSexta Noche que la imagen del rey emérito bajando de un jet privado en Abu Dabi solo añade a su estado de ánimo "un poco más de ira y de pena". "Me duele porque el desenlace de aquella película que empezamos a rodar en la Transición no puede ser más vulgar y lamentable. Siento una ira profunda por este final tan estúpido y pena por lo que está pasando", ha manifestado el actor.

"Me da igual si es huida no. Es el acontecimiento en sí lo que me parece lamentable", ha afirmado Sacristán, quien ha insistido en que "el final de esta película" en la que se considera "simple figuración", con "esta cosa cutre de comisiones y con personajes tan siniestros como Corinna o Villarejo, no puede ser más triste, mas penoso y más cutre".

En este sentido, José Sacristán ha criticado que "no tiene sentido que no se diga dónde está". "Es lamentable lo que está pasando. Este disparate autoriza incluso a que gente con la que no estoy de acuerdo, como Torra, haga pronunciamientos. Solo se puede lamentar", ha insistido, al tiempo que ha dicho: "Pienso en qué le diría Santiago Carrillo si levantara la cabeza".