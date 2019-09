Raquel Gutiérrez es una fan incondicional de Los Pecos. Tiene 54 años y sigue al grupo desde que tiene 13 años. Ha querido acudir a laSexta Noche para dar una sorpresa a Javier de Pecos y contar su historia y cómo su música le ayudo en su vida.

La mujer ha traído al plató de laSexta Noche un vinilo de Concierto para adolescentes del 78. "Ese disco es muy importante para mí porque tengo dos fechas de nacimiento un 10 de julio y un 26 de junio".

"Iba a hacer una tontería y me pusieron ese disco. La música me salvó y por eso les quiero", reconoce Raquel muy emocionada frente a Javier. "A mí me ha ayudado mucho", zanja.

Por otro lado, Javier de Pecos ha estrenado sección en laSexta Noche con El retrovisor. En ella, el cantante ha hecho un repaso por su trayectoria profesional.