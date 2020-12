González Laya se ha mostrado contundente en laSexta Noche con respecto a una intervención que hizo la diputada de Vox Rocío de Mer en sede parlamentaria, donde hizo una dura crítica a la gestión migratoria del Gobierno y afirmó: "Nuestras fronteras están siendo golpeadas por oleadas masivas de migrantes económicos".

La ministra de Asuntos Exteriores ha reconocido que "es cierto que hay una llegada de migrantes que está superando las cifras del 2019" y que "es verdad que esto necesita de una gestión", pero ha defendido que "el Gobierno lo está haciendo" y que "quien no tiene derecho a quedarse en España está siendo repatriado a su país". "Así que España está gestionando la migración de manera responsable y digna", ha manifestado González Laya, a lo que ha añadido: "No nos olvidemos de que todos estos migrantes son personas humanas".

"A mí hay una cosa que me dolió muchísimo en la intervención de esta diputada de Vox y es esta amalgama xenófoba de migración con criminalidad, violación o robos que que me parece que es muy peligrosa y que no es digna de un país como España, que conoce la migración porque también la ha practicado", ha expresado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien ha pedido "contundencia contra la criminalidad sea de donde sea, de españoles o migrantes, pero también respeto y dignidad humana porque España es un un país de migrantes".

En este sentido, la ministra ha afirmado que "hay que ser humildes" y que "la gestión puede mejorarse", pero ha reclamado que no se mezcle "la gestión de la migración con la xenofobia", y que "no alimentemos la xenofobia, el odio al diferente, al extranjero, al que no habla como nosotros, al que no tiene el color de nuestra piel o al que no practica nuestra religión". "No hagamos eso", ha pedido González Laya .