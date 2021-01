¿Ha explotado realmente la pandemia en nuestro país? Es la pregunta que Verónica Sanz ha lanzado al reconocido epidemiólogo y pediatra Quique Bassat, que ha señalado que, en nuestro caso, "partíamos de una segunda ola que no estaba descendida del todo, por lo que nuestra subida se ha incrementado".

Bassat cree que "el periodo navideño tampoco ha ayudado". En este sentido, ha precisado: "Gran parte del problema es por culpa de la perdida de percepción de riesgo que hemos tenido durante la navidad. Ha habido actitudes de riesgo por parte de todos nosotros que nos han llevado a donde estamos ahora".

El sanitario también ha analizado en laSexta Noche las recientes palabras de Fernando Simon, que afirmó que la situación de ahora no tiene nada que ver con lo que vivimos en el mes de marzo. Aunque cree "que con las medidas propuestas se puede doblegar la curva, la pregunta es cuándo vamos a poder hacerlo". Por ello, ha dicho preferir un "endurecimiento de las medidas": "Quizá no hace falta un confinamiento como lo conocimos en marzo, pero adelantar la hora del toque de queda no es suficiente".