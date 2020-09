Duras críticas de Isabel Díaz Ayuso en laSexta Noche a la gestión de Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en que "hace falta una estrategia nacional" y apunta que en España "hemos pasado del estado de alarma absoluto a la nada por parte del Gobierno". Díaz Ayuso considera que, a pesar de tener datos de la OMS "para decidir cosas", el Ejecutivo actuó tarde: "Si yo actué tarde, imagínese el Gobierno de España", añade preguntada al respecto.

La presidenta madrileña denuncia que Sánchez "primero salía los sábados en todas las televisiones" y luego escuchaba a los presidentes autonómicos al día siguiente. "Nos hemos vuelto locos este verano a normativas sobre distancias, protocolos o cómo se fuma. Ha sido un sin sentido de normativa que los ciudadanos no entendían porque cambiada de un sitio a otro", ha señalado en laSexta Noche.

Se inventaron un comité de expertos falso. Lo hago yo y no estoy aquí viva"

Díaz Ayuso también denuncia que "se inventaron un comité de expertos falso que tomaba decisiones de manera arbitrarias" y "echa en cara" un "poco más de humanidad". "Me invento yo un comité de expertos y no estoy aquí viva. Decidieron que Madrid se tenía que quedar en fase 0, algo que nos destrozó. Las características de Madrid no son las de Murcia", añade.

Preguntada por la vuelta al cole, defiende que existen "protocolos seguros" para volver a clase y "garantizar la seguridad absoluta de los niños". "Hemos decidido escalonar la vuelta a clase y hemos separado las etapas educativas. Las clases y las aulas de Madrid van a ser lugares más seguros que antes".

La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en que se van a contratar a 11.000 profesores procediendo por etapas educativas a lo largo del mes de septiembre y señala que se está haciendo pruebas serológicas a los docentes. "El lunes informaremos a los centros del número de profesores nuevos, que se incorporarán el martes".