José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y diputado del Parlamento Europeo, ha afirmado en laSexta Noche que Alberto Garzón debería dimitir: "No hay nadie que con menos competencia haya hecho más ruido. Le han tenido que desmentir, porque la carne española de la ganadería extensiva no es peor que la europea", ha manifestado.

Así, el exministro ha dicho que "es un disparate que Garzón ataque a un sector extraordinariamente importante". "Además, es un contrasentido, porque no puedes alimentar con ganadería extensiva a toda la población", ha señalado, tras lo que ha destacado que esta "no es la primera que hace el ministro de Consumo": "Dijo que el turismo no creaba valor añadido, luego la tomó con la carne y dijo que la tomábamos para acrecentar nuestra masculinidad...".

Para García-Margallo, "encargarle a este señor el consumo y la defensa del consumo español es como encomendar al papa Borgia una encuesta sobre la castidad", a lo que ha añadido que "aquí lo que hay es un problema más serio, un problema dentro de la coalición".