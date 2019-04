De Guindos: "No tengo necesidad de operar en paraísos fiscales y por principio no lo haría"

Tras el intento de enchufar a José Manuel Soria en el Banco Mundial, Luis de Guindos reconoció en La Sexta Noche que fue él quien frenó su designación: "Aquí hay una decisión que puede ser correcta desde el punto de vista técnico, pero no político. La única intervención política que hay es cuando yo le pido a Soria que renuncie".

Asegura que lo hizo para acallar las críticas: "Se infravalora el impacto mediático de una decisión técnica". La renuncia del exministro de los papeles de Panamá sacó a colación otros temas espinosos como si había operado en un paraíso fiscal: "Yo creo que no porque no tengo ninguna necesidad y porque por principio no lo haría"

Añadió el titular de Economía en funciones que él no tiene autoridad para decir a sus amigos personales de que no operen en sociedades off shore: "No soy nadie para disuadir al señor Soria".

Sacó pecho de los logros económicos del Gobierno y no entiende cómo algunos plantean la salida de Rajoy a cambio de facilitar un gobierno del PP: "Es el mejor candidato que tenemos en España. Sería hurtar a los votantes que han votado a Rajoy y generaría una situación de desánimo". Recuerda que el presidente en funciones ha ganado las últimas tres elecciones y cree que los votantes castigarán a los que, según él, bloquean su investidura.