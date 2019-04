David Summers: "El tratamiento que hacen los políticos de la cultura es lamentable"

PIDE QUE SE POTENCIE MÁS LA CULTURA

El mítico cantante de Hombres G, David Summers, visita laSexta Noche con motivo de la publicación de su primer libro 'Hoy me he levantado dando un salto mortal'. Summers también ha hablado de política y ha denunciado que en España "no se ayuda en nada a fomentar la cultura", algo que él considera "un error enorme". Además, ha lamentado que haya "una sensación general de que los artistas son personas que hacen un trabajo menor".