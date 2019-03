Dani Mateo: "Los políticos entienden el humor en la intimidad pero se ríen de nosotros en la intimidad y en público"

ASEGURA QUE "LA GENTE ESTÁ MUY CANSADA"

Dani Mateo explica en laSexta Noche que "la sociedad española lo aguanta todo, por eso se ríen de nosotros". Dice que "no nos han demostrado nada, que son mejores de lo que opinamos, lo malo es que sino no hay esperanza no hay política". Asegura que "la gente está muy cansada y asume que le van a robar".