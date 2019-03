"Cuando conviene tapar algo se habla de otra cosa, y siempre conviene hablar de Gibraltar"

La actriz Concha Velasco está en Mérida representando la obra de teatro Hécuba, un clásico de Eurípides. La última galardonada con el Goya de honor lleva desde los 15 años haciendo teatro y nunca había representado un clásico griego. "He hecho Hécuba porque creo que era el momento de interpretar un personaje tremendo en todos los aspectos. Creo que a mis 73, con un bagaje cultural y teatral enorme", era el momento de representar Hécuba”.

"La tragedia es difícil de interpretar, hay que hacerla de otra manera. El lenguaje es dificilísimo y riquísimo. En esta ocasión tengo la suerte de que ha actualizado el texto Juan Mayorga, y lo ha hecho sin perder la belleza filosófica de Eurípides. En esta tragedia cuando hay que llorar, se llora. Cuando hay que acusar, se mete el dedo en la herida. Y cuando hay que hablar de manera corriendo hay que saber hacerlo. Yo hasta este momento no estaba preparada".

Iñaki López pregunta a la actriz si la obra habría tenido mayor repercusión sin el peso del famoso IVA cultural. "En Mérida el presidente de Extremadura ha evitado por todos los medios subir el IVA en contra de su partido, del PP y del Gobierno, eso le está costando muchas críticas. No ha subido los precios y eso está ayudando al Festival de Mérida, que tiene todo tipo de públicos”, explica Concha Velasco.

Este IVA está haciendo mucho daño a los espectáculos en vivo del país, una medida que podría ser motivo de oposición por parte de los propios miembros del partido que gobierna, como es el caso de Monago en Extremadura. Un tema sobre el que la actriz prefiere no ‘mojarse’. "Yo prefiero hablar lo menos posible sobre temas de política porque al teatro viene todo tipo de públicos, de todas las ideologías y de todas las querencias religiosas. Creo que mi obligación en estos momentos como actriz es no agredir a nadie para que el teatro se siga llenando durante el año que tenemos previsto estar con Hécuba. Si esto no te parece bien, ni a los contertulios o los espectadores, me da igual, es lo que pienso en este momento".

Iñaki López argumenta que mostrarse en uno u otro sentido ideológicamente hablando podría pasar factura, Concha Velasco lo confirma: "Así es, pero yo por eso demuestro como soy en cada obra de teatro que interpreto, por eso he elegido Hécuba en este momento".

La actriz de 'Gran Hotel' se ha caracterizado siempre por manifestar su opinión, fuera o no ésta acorde a la corriente de pensamiento oficial. Sin embargo ahora prefiere evitarlo: "Las manifestaciones de los Goya han perjudicado al mundo del espectáculo, ahora lo evitamos. Estamos en campaña electoral permanentemente, por eso no me manifiesto".

Sobre el asunto más mediático de los últimos días, la crisis entre España y Gibraltar, Concha Velasco muestra cierta suspicacia al valorar los motivos del conflicto: "Cada vez que conviene tapar algo se habla de otra cosa, y siempre conviene hablar de Gibraltar, que quedamos divinamente. Cuando llega el momento, Gibraltar”.

Cuando se habla del mundo de la cultura y educación, la actriz vallisoletana sí que muestra su lado más rebelde. "No se puede hacer lo que se está haciendo con la cultura o la educación. Eso es primordial, trabajo del ser humano. Ahí sí que tenemos que protestar".