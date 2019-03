Cristina Cifuentes: "Si había alguna responsabilidad política ya se ha depurado, somos un equipo nuevo"

JUSTIFICA LA FALTA DE APOYO DEL PP A CREAR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha explicado en 'laSexta Noche' su postura sobre la comisión de investigación que investigue al Gobierno anterior: "No nos hemos sumado a la comisión de investigación por pura coherencia". Desde su punto de vista, "son los tribunales los que investigan Gürtel y Púnica", y añade: "Si había alguna responsabilidad política ya se ha depurado, somos un equipo nuevo". Por otro lado, ha precisado que no han votado en contra: "No nos hemos opuesto a la comisión de investigación, nos hemos abstenido".