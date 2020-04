La abogada Cristina Almeida ha explicado en laSexta Noche cómo está viviendo la situación de confinamiento a la que ha sido sometida toda España como medida para combatir la epidemia de coronavirus: "He aprovechado para cambiar las cortinas de mi cuarto y las he cosido, y para lecturas pendiente".

"Mi casa huele a lejía: no paro de limpiar", ha continuado explicando Almeida sobre las actividades que está llevando a casa desde que está en cuarentena, y ha añadido: "Lo llevo bastante bien porque aspiro mucho a la soledad. Yo no sé aburrirme, no he aprendido".

En contraposición, Almeida ha afirmado que lo que "peor" lleva de la situación de crisis sanitaria que afronta el país “es el número de fallecidos” que se está registrando, y que estos "tengan que irse solos": "Me produce un dolor que llevo dentro y lo he sentido muy cerca con la muerte de Aute, un amigo al que no he podido despedir".

La abogada también ha querido denunciar la situación que están padeciendo muchas mujeres, que además de sufrir el confinamiento, se ven obligadas a llevar a cabo este conviviendo con sus maltratadores: "El maltrato no es una bofetada, es un continuo machaque”, ha destacado Almeida, que ha recordado “a las mujeres maltratadas que no están solas, que hay recursos a su disposición".