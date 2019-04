Cifuentes responde a Esperanza Aguirre: "Qué pena no haberme enterado antes de que era la número 3 del PP de Madrid"

"AGUIRRE ES UNA PERSONA A LA QUE TENGO CARIÑO", SOSTIENE

"He pertenecido a la dirección del PP, pero nunca ha sido la número 3 de partido, por delante estaba el secretario general, los vicesecretarios...", así ha respondido Cristina Cifuentes a lo dicho por Aguirre en ARV. No obstante, ha añadido que no va a "entrar en discusión con nada de lo que haya dicho Aguirre".