Carmena: "La política necesita refrescarse, la sociedad rechaza las fórmulas viejas"

CARMENA DICE NO A LA CONFRONTACIÓN

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho en laSexta Noche que el momento actual necesita que la política se refresque porque "la sociedad rechaza fórmulas viejas al considerar que no valen". En este sentido, ha defendido el consenso: "La política que deseo que llegue no es la que separa, es la que une. Tenemos una actitud de sumar y no de restar".