Xavier Sardà ha hablado con Boris Izaguirre en una nueva entrega de 'Entrevista2', que ha comenzado con ambos junto a un Escarabajo mostaza. Y es que, tal y como ha contado Boris Izaguirre, ese era el coche que tenía el presentador de Crónicas Marcianas el día que se conocieron, en 1998.

"Para mí fue un día muy importante. Tú salías de una reunión de Crónicas Marcianas y yo por una razón increíble estaba delante de este coche mirándolo. Tú te acercaste y me preguntaste si me gustaba y yo te contesté que siempre me habían gustado los escarabajos y te dije, para hacer que sabía de coches, que era porque tenían el motor detrás", ha relatado, tras lo que ha añadido: "Todo fue gracias al Escarabajo así que deberíamos hacer una propaganda para el coche porque fue nuestra unión".