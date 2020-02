LaSexta Noche lanza un reto a Inés Arrimadas en forma de formato radiofónico. En 'laSexta Noche, en el aire', Iñaki López y Verónica Sanz han animado a la diputada de Ciudadanos en el Congreso, que es aficionada al fútbol y al Barcelona, a locutar el gol que marcó Andrés Iniesta en la final del Mundial de 2010 frente a Holanda que le dio la victoria a España.

¿Cómo afrontará Arrimadas su nueva misión como locutora? Hemos podido comprobar que no se le da nada mal cantar los goles. Pero el fútbol no es la única gran pasión de la portavoz de Ciudadanos, y como en la radio resuenan tanto los goles como las canciones del momento, hemos preguntado a la dirigente política sobre sus gustos musicales.

Arrimadas ha reconocido ser una gran admiradora de Extremoduro, uno de sus grupos favoritos: "El estilo de música que más me gusta es el rock y es el grupo que más he visto en directo". No obstante, no ha entrado a valorar las letras de Robe Iniesta: "Me gusta mucho, pero es verdad que no tienes que compartir todas las canciones".

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos se ha atrevido a pinchar un tema de su elección: "Aquí en la radio de laSexta Noche vamos a dar paso, para los amantes del buen rock, a un temazo...". ¿Te imaginas qué grupo y qué canción ha elegido Arrimadas? Puedes verlo en el siguiente vídeo.