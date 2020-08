Antonio Catalán, presidente de la cadena de hoteles AC by Marriot, ha afirmado en laSexta Noche que "el Gobierno está por la labor de que salgamos todos adelante". En este sentido, Catalán ha defendido que "los políticos tienen que ver cómo podemos entre todos sacar este país adelante". "No podemos hacer politiqueo de provincia, de Comunidad Autónoma", ha criticado.

"El otro día escuchaba que en Andalucía las discotecas van a cerrar a las 5:00 horas en vez de a las 7:00 horas y me parece una broma. Yo creo que en ese aspecto tenemos que estar mucho más conscientes todo el mundo independientemente de que no podemos hacer política en este momento", ha defendido Catalán.

El presidente de la cadena de hoteles AC by Marriot ha subrayado que "hay un tema claro y es que con un 18,5% de caída del PIB este último trimestre, la recuperación va a ser lenta", por lo que ha destacado la importancia de "aprovechar bien los fondos" conseguidos en Bruselas. "Necesitamos modernizar nuestra economía y hacer una economía más digital", ha manifestado Catalán.

Por otro lado, el empresario ha asegurado que los hoteles tienen "absolutamente claro" el protocolo que tienen que seguir. "En general, el sector ha estado muy preocupado por este tema, pero tanto nosotros como todos los hoteleros y restaurantes ponen mucho empeño en que esto funcione correctamente", ha defendido.

En lo referente a las restricciones que han impuesto países como Reino Unido o Bélgica de cara al turismo en España, Catalán ha señalado que "todos los países estamos diciendo que nos quedemos en nuestro país y que no salgamos fuera, lo que pasa es que nosotros somos un país receptor y está el Reino Unido que es un país emisor, lo mismo que Alemania, que más disimuladamente está haciendo exactamente lo mismo". "Francia está haciendo lo mismo, si cierra Navarra, Aragón y Cataluña, el francés viene fundamentalmente en coche y no le dejan entrar, con lo cual, menos gente que viene en este momento", ha lamentado.

Para el presidente de la cadena de hoteles AC by Marriot, "este año para el sector, sobre todo para el turismo de sol y playa, está absolutamente perdido". "Y creo que más que un problema de gobierno es un problema de Europa, en el que cada país hace lo que cree que le interesa hacer", ha criticado.

"A los ingleses les interesa que su gente se quede en su país y consuma allí y no vengan a España. Ellos son emisores de turismo y nosotros receptores. Somos una potencia que yo estoy convencido de que vamos a salir y tenemos que salir, lo que pasa es que hace falta mucho sentido común y mucho más rigor. Si no salimos de la pandemia, no salimos de la Economía y esto es un juego que hay que tener mucho cuidado. Tenemos que ser más conscientes todo el mundo y ser más rigurosos en ese aspecto", ha defendido.

Además, el empresario ha hecho alusión a las palabras de Fernando Simón, que aseguró que las restricciones de Bélgica y Reino Unido a España son "un riesgo que nos quitan". "Yo creo que el señor Simón no tendría que entrar en este tema, ni muchísimo menos. Creo que su valoración tiene que ser puramente sanitaria y creo que está entrando en un jardín complejo", ha criticado Antonio Catalán.

"Otra cosa es que se necesiten reforzar para entrar con PCR o lo que haga falta, pero decir que mejor que no vengan los turistas... creo que las palabras no han sido afortunadas", ha expresado el presidente de la cadena de hoteles AC by Marriot, quien ha destacado que el sector del turismo "es clave" en España.

Por último, Catalán ha criticado que soluciones para controlar la expansión del coronavirus, como la cartilla Covid, son "muy artificiales". "Lo he estado escuchando y creo que los que tienen que opinar son los sanitarios. Yo creo que no sería partidario de esto", ha manifestado el empresario, aunque ha apostillado que "quizás sería partidario de que la entrada internacional se hiciera con pruebas PCR". "Tenemos que ser mucho más rigurosos con la gente que está incumpliendo las normas porque lo que está haciendo es retrasar la salida nuestra de la economía", ha defendido de forma contundente.