Antonio Catalán, presidente de AC Hotels by Marriott, cuestiona las ayudas del Gobierno al sector del turismo para ayudar a su recuperación. Califica de “broma” la inversión directa de 151 millones de euros para la transformación y digitalización del sector, así como la creación de una línea de avales ICO por valor de 2.500 millones.

Cree Catalán que son cantidades “absolutamente insuficientes”, hablando sobre las ayudas que se han otorgado en Estados Unidos, Francia o Reino Unido. “Este país necesita los ERTEs hasta el final, porque si no, habrá concursos de acreedores y EREs”, añade.

Además, cree que “no salvaremos” la temporada de vacaciones, avanzando un crecimiento del turismo interior. “Una parte del verano ha pasado ya. Los alemanes empiezan a venir en mayo y junio. Nos quedaría el mes de agosto y creo que estaremos muy cerca de casa”, opina.

“En Madrid no hay ninguna reserva, en Barcelona algo habrá con la Fórmula 1... pero no habrá un verano espectacular porque no vendrán muchos turistas”, vaticina.