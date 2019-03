Andrea Levy: "La opción de nuevas elecciones no es la que prefiere el PP, pero no las teme"

LA VICESECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DEL PP HABLA SOBRE PACTOS DE GOBIERNO Y CORRUPCIÓN

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha asegurado en laSexta Noche que "Rajoy ofreció un pacto después del 20D a los constitucionalistas". En este sentido, Levy señala que "la opción de nuevas elecciones no es la que prefiere el PP". No obstante, ha aseverado que el partido "no las teme".