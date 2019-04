Ana Alonso, afectada por la pobreza energética: "Es lamentable que haya familias viviendo como en países subdesarrollados"

ESPERA NO SER UNA MÁS EN LA LISTA DE MUERTOS POR POBREZA ENERGÉTICA

Andrea Ropero e Iñaki López han hablado con Ana Alonso, una de las afectadas por la pobreza energética que ha contado en laSexta Noche su experiencia. "Me parece increíble que no consuma nada de luz ni gas y que sí me llegue una factura", ha explicado. Además, ha lamentado que "los políticos sólo quieran poder" y no den "protección a los ciudadanos".