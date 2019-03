Alberto Chicote: "Pesadilla en la Cocina tiene un gran momento de recoger el fruto tras dejarte la piel"

AFIRMA QUE LLEVA BIEN EL RITMO DE TRABAJO

Alberto Chicote ha hablado con Iñaki López sobre cómo prepara las Campanadas, que dará en laSexta junto con Andrea Ropero y sobre el momento profesional en el que se encuentra. Acaba de terminar la tercera temporada de Top Chef y de grabar la quinta de Pesadilla en la Cocina. Acerca de todo ello, afirma que no lo ve como un trabajo: "Yo no entiendo esto como un trabajo, sino como entregar mi tiempo a algo que me gratifica".