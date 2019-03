Albert Rivera: "No tengo ningún problema en que me comparen con Pablo Iglesias"

CREE QUE COMPARTEN DIAGNÓSTICO PERO NO LA SOLUCIÓN

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera ha dejado claro en 'laSexta Noche' que no tiene "ningún problema" en que le comparen con Pablo Iglesias: "Ni me ilusiona ni me da miedo". "Compartimos el diagnóstico con Podemos, pero no estamos de acuerdo en la solución", ha señalado Rivera, quien ha puesto un ejemplo: "Apostamos por la unidad de Europa y no por salir de ella y volver a la peseta como propone Podemos".