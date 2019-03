Albert Rivera: "No me planteo pactar con el PP después de las elecciones generales"

DESCARTA ENTRAR EN GOBIERNOS ENCABEZADOS POR OTROS PARTIDOS

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que su partido tiene "una obligación que es intentar ganar las elecciones". "Si a alguien no le gusta Rajoy hay más opciones de voto que nunca", insiste, y asegura: "No me planteo pactar con el PP después de las elecciones generales". Por otro lado, ha descartado entrar el gobiernos que no estén encabezados por su partido: "Acuerdos de investidura no implica estar en un gobierno. No voy a estar en gobiernos de otros".