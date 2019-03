Albert Rivera: "No hay que suspender la autonomía, hay que ganarles en las urnas. No hay que dar por perdida la batalla"

RECHAZA "HACER UNA LEY PARA HACER CUMPLIR LA LEY"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha explicado en laSexta Noche que "estas autonómicas son las primeras en las que Ciudadanos puede adelantar a PP y PSOE ". Por otro lado, ha pedido que "no se culpabilice a todos los ciudadanos catalanes si hubiese una declaración de independencia". En su opinión, "no hay que suspender la autonomía, hay que ganarles en las urnas". "No hay que dar por perdida la batalla", ha insistido.