Albert Rivera: "Hay muchos españoles como yo que no se fían de las cúpulas del PP y del PSOE"

PRETENDE EXCLUIR LA CORRUPCIÓN DE LA LEY DE INDULTOS

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha explicado en laSexta Noche que "la propuesta de Ciudadanos no es eliminar el Tribunal Constitucional, sino despolitizarlo", y ha anunciado su intención de "limitar la Ley de Indultos para excluir de ella los indultos por corrupción política". Sobre posibles pactos postelectorales, explica: "No creo que hoy en día el PP o el PSOE estén preparados para encabezar el cambio". Y sobre Podemos, "el problema es que comparto con ellos el diagnóstico, pero no las soluciones".