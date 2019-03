Ajram: "La crisis ha sido culpa de nuestros padres por inculcarnos que el éxito era tener una carrera y un piso"

Josef Ajram presenta en laSexta Noche su nuevo libro titulado ‘Prepárate para triunfar’, donde da sus recetas para salir de la crisis económica. Iñaki López le pregunta por algunos de los titulares que ha podido recopilar. Uno de ellos es "la crisis ha terminado”, ¿de verdad cree que ya hemos salido de ella? “No es que lo crea yo, es que los números me lo dicen. Llevamos cuatro trimestres consecutivos con el PIB creciendo y el FMI prevé para el año que viene un crecimiento del 1,7%".

Es verdad que los datos macroeconómicos pueden acompañar, pero la realidad que el crédito no fluye como debería. Ajaram considera que crédito sí que hay. "Otra cosa es que no lo haya para champán y mujeres. Hay crédito para proyectos que tengan solidez".

Este ultrafondista insiste en que las empresas pueden acceder a este dinero, aunque a veces es "vergonzoso el diferencial con el que reciben el dinero y con el que lo prestan. El crédito, desde el momento que empiezan a concederse hipotecas, llega a las familias", afirma. "Hemos estado en un nivel de concesiones de crédito que probablemente no lo veremos a ver".

"Desde el momento que vives una hipoteca vives por encima de tus posibilidades"

Josef Ajram afirma que era necesario el rescate de Bankia por el riesgo de sufrir un corralito. "Niño Becerra dijo una cosa magistral, que en España era más importante rescatar a Bankia que pagar la prótesis del abuelo. Es socialmente muy dura pero económicamente real", sentencia.

El trader afirma que "esta crisis ha sido culpa de nuestros padres, porque nos han inculcado que el éxito se basaba en tener una carrera universitaria y un piso en propiedad. Eso es un error cultural", argumenta. "Si mi hija quiere hacer Formación Profesional no voy a pensar que es una marginada, y si quiere vivir de alquiler la voy a apoyar", cuenta. "Hemos de aprender que el banco tiene una genética que es ganar dinero, ningún banquero va a ser nuestro amigo nunca. Hemos de entender dónde va nuestro ahorro, si no lo entendemos no nos fiemos".

"Se acepta políticamente que el 33% del desempleo es economía sumergida"

Ajram afirma en su libro que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, algo en lo que se reafirma delante de Iñaki López. "Desde el momento que firmamos una hipoteca vivimos por encima de las posibilidades. Si yo quiero comprar un piso y no puedo pagarlo con mi dinero, si yo firmo una hipoteca lo que estoy haciendo es apalancarme, vivir por encima de mis posibilidades", opina.

Iñaki López rescata otra frase del libro: "Me sorprende el aguante y la paciencia de la sociedad española". "Impresionante", manifiesta el trader. "Decía que el gran problema de la crisis era social, pensaba que me levantaría un día y estaría todos los escaparates del Paseo de Gracia reventados. No lo entiendo, si hay un 26% de desempleo cómo es que no han saqueado ninguna tienda. He preguntado y hay un consenso en el que se acepta políticamente que el 33% del desmpleo que hay en este país se acepta que no es real, que es economía sumergida".

Sobre los impuestos, Josef Ajram denuncia en su libro que vivimos en una sociedad pícara. "A mí me revienta mucho pagar los impuestos que pago y ver como la picaresca española esta a la orden del día. Si unos pocos pagamos impuestos y otros muchos hacen lo que sea para no pagar...", opina. "¿De quién es culpa, de quien te dice que no te hace factura o de quien acepta que no le hagan factura?", se pregunta.