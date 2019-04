Aguirre insiste en que desconocía los casos de corrupción de sus colaboradores: "Yo no lo sabía"

Sin evadir ninguna pregunta, Esperanza Aguirre ha hablado de todo en laSexta Noche, de política nacional e internacional. Confiesa que ninguno de los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos le satisfacían. "A mi Hillary no me gustaba nada y a los americanos menos. Pero Trump tampoco"

Para cargar contra Podemos, señala a Trump: "Pablo Iglesias está también en contra del libre comercio como Trump".

Para la portavoz del grupo municipal del PP en Madrid, la polémica del piso protegido de Ramón Espinar, es éticamente reprochable: "Es legal pero los pisos de protección oficial no están para comprarlos y venderlos luego".

Aguirre no escapa de la corrupción en la entrevista, ni de Gürtel ni de la Púnica sabe nada: "No se me pasaba por la imaginación, yo no lo sabía". Zanja el asunto con su dimisión como presidenta del PP madrileño: "Dimití por no vigilar, lo podía haber hecho, pero no lo hice".

Tampoco se muerde la lengua para hablar del nuevo Gobierno, hay un ministro que Aguirre no hubiera dejado que repitiera en su cartera, "a mí Montoro no me gusta", destaca.

Aunque en el PP hay cosas que no le gustan, descarta fundar un nuevo partido y podría guardarse un as en la manga.

.