El doctor César Carballo confirma que "hay mucha preocupación" en los hospitales y recuerda "lo que pasó en la quinta ola" del coronavirus: "También nos confiamos y al final este aumento de casos tuvo repercusión a nivel hospitalario", apunta.

El médico de Urgencias insiste en que "hay que ser muy prudentes" y hace referencia a la advertencia de la OMS, que "augura una muy mala época ahora en Navidades". "Seamos muy prudentes y yo creo que España está en una posición envidiable para salir con unos datos que sean la envidia de Europa", ha agregado.

Preguntado acerca de si vienen o no restricciones de cara a las fiestas, Carballo ha señalado que "no debería haber restricciones" esta Navidad, pero ha lanzado una advertencia: "Ojo, pero no nos podemos fiar solo de la vacunación". En este sentido, el facultativo ha reiterado que "se pueden hacer muchas cosas entre la vacunación y las restricciones".