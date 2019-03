Entrevista completa a José María Garzón, abogado de Teresa Romero: "Estamos valorando ya algún tipo de acción judicial"

JOSÉ MARÍA GARZÓN, EN 'LASEXTA NOCHE'

El abogado de la auxiliar de enfermería Teresa Romero ha anunciado en 'laSexta Noche' "algún tipo de acción judicial", aunque tienen que estudiar su "alcance". "Las disculpas del consejero no le bastan ni a Teresa ni a su marido, porque no creen merecer ese trato", ha señalado Garzón, quien, no obstante, ha confesado que "la gran obsesión de Teresa es salir del hospital y poder agradecer el calor que se le ha transmitido". Sin embargo, "no es momento de plantear ni de hablar de lo ocurrido, lo importante es que Teresa se recupere".