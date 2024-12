Un empresario: "Mientras estás muy cómodo en una sobremesa a las 23 horas, hay un camarero en sus horas extras"

"Ns comparamos con Alemania, pero en Alemania a las 23 horas no cenas en ningún sitio mientras que aquí, a las 23 horas empieza el segundo turno de mesas", destaca un empresario sobre la hostelería.

Un empresario reflexionó en uno de los debates de laSexta Xplica sobre la hostelería: "Estamos luchando contra una parte cultural y práctica". Y es que el hombre destacó que "nos comparamos con Alemania, pero en Alemania a las 23 horas no cenas en ningún sitio mientras que aquí en la calle Jorge Juan, a las 23 horas empieza el segundo turno de mesas".

"¿Cómo se va a conseguir cumplir los horarios?", se preguntó el empresario, que reflexionó: "No hablamos de grandes cadenas sino de empresarios pequeños que tienen tres camareros y que esos tres camareros son conscientes de que si a las ocho horas se van, ese restaurante cierra". "Precisamente, esto ha llegado, en parte, por toda esa voluntad de los camareros de que muchos negocios no cierran", insistió el hombre, que continuó explicando: "Tú te pones a hablar con tu jefe y tú no lo ves en el restaurante pequeño sentado sino trabajando contigo".

"Por tanto, los negocios que no se pueden permitir más horas pasa lo que pasa", afirmó el empresario, que aseguró que, por otro lado, hay otra variable: "Resulta que los empresarios tienen que hacer todo el esfuerzo, pero, ¿nosotros como consumidores lo hacemos? cuando por un euro nos vamos por otro sitio". "Tenemos que ser solidarios en entender que, seguramente, a las 23:30 horas en una sobremesa porque me estoy tomando una copa y estoy muy cómodo, allí hay un camarero que está callado, en horas extras y que no se queja", recordó el hombre.

"Es muy importante, también, que además de que hay que entender que hay que solventarlo, hay que acompañarlo con una parte cultural muy importante", concluyó el emprendedor, desatando los aplausos de gran parte de los presentes.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de laSexta Xplica.