Un empresario, a Afra Blanco: "Tú no has contratado a nadie nunca ni has montado una empresa"

La reducción de la jornada laboral ha vuelto a ser tema de debate este sábado en laSexta Xplica. Mientras el Gobierno busca apoyos para sacar adelante la medida, que situaría la jornada laboral en 37 horas y media semanales, Afra Blanco pide que los propios empresarios y autónomos apoyen la propuesta.

"Hay autónomos del siglo pasado con reivindicaciones arcaicas", asegura la sindicalista, que asegura que esta medida tendría efectos positivos para la economía. "Según un estudio de UTAE, más del 70% cree que no va a tener efectos negativos, y muchos de ellos piensan que va a ser positivo", añade.

La colaboradora de laSexta afirma respecto a ese análisis que "muchos de los autónomos aseguran que el principal problema es el aumento de los alquileres comerciales, es decir, que dicen que hay que topar los precios".

No obstante, el empresario Pascual Ariño no concuerda con la visión de Afra Blanco. "Tú no has contratado a nadie nunca ni sabes lo que es montar una empresa", asegura refiriéndose a la sindicalista.