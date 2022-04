laSexta Noche ha querido homenajear a Juan Diego, fallecido esta semana a los 79 años, junto a su amigo Juan Echanove con diversos momentos que ambos dejaron en 1997 en Atresmedia.

Emocionado, Echanove ha destacado que "no son días fáciles": "Voy a intentar mantener el tipo. Todo lo que soy es gracias a Juan, comparto todo el dolor. Me siento un poco huérfano porque Juan Diego de alguna manera fue mi padre. Si no me hubiera acogido bajo su ala no estaríamos hablando ahora. Juan Diego, más allá de la interpretación, a mí me enseñó la dignidad de la profesión a la que pertenezco". Puedes escuchar su sentido homenaje en el vídeo principal de esta noticia.